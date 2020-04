Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall auf der B4

Greußen (ots)

Am Samstag, den 18.04.2020, befuhr die Fahrerin eines Pkw Hyundai die B 4 von Greußen kommend in Richtung Straußfurt. Auf Höhe Kilometer 1,9 versuchte plötzlich ein Reh die Fahrbahn zu queren. Die Fahrerin des Pkw konnte dem Tier nicht ausweichen und es kam zum Zusammenstoß zwischen Reh und Pkw. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 2000.- Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell