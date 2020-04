Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht in Kefferhausen

Eichsfeldkreis (ots)

Auf Grund von Straßenbaumaßnahmen vor ihrem Haus stelle die Geschädigte ihren lemongelben Toyota Aygo in einer Seitenstraße in der Küllstedter Straße ab. Am Abend des 17.04.20 gegen 19:30 stellte sie dann eine größere Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Ein unbekanntes Fahrzeug war gegen den Toyota gefahren und hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Heiligenstadt 03606-6510

