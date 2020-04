Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leergutkästen gestohlen - Zeugen gesucht

Heldrungen (ots)

Am Donnerstag stahlen bislang Unbekannte vom Gelände eines Getränkegroßhandels in der Straße Zur Thüringer Pforte mehrere Käste Leergut. Gegen 23 Uhr verschafften sich die Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände. Ersten Ermittlungen zufolge luden sie ihre Beute dann in ein Fahrzeug, welches zum Abtransport genutzt wurde. Wie viel Leergut die Diebe genau erbeuteten, muss noch geklärt werden. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

