Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogen am Steuer

Teistungen (ots)

Polizisten wollten am Donnerstag, gegen 16 Uhr, in Teistungen den Fahrer eines Kia kontrollierten. Doch dieser beschleunigte und versuchte scheinbar, sich der Kontrolle zu entziehen. An einer Einbahnstraße konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der 18 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten erstatteten Anzeige.

