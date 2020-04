Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann zu Freiheitsstrafe verurteilt

Nordhausen (ots)

Wegen Sachbeschädigung verurteilte das Amtsgericht Nordhausen einen Mann zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig. Der zur Tatzeit 24-jährige Asylbewerber aus Afghanistan hatte am Donnerstag, 21. November 2019, in einem Lebensmittelgeschäft am Pferdemarkt randaliert und dabei das Regal mit den Spirituosen umgeworfen. Dies hatte für viel Aufsehen gesorgt. Aus Sicherheitsgründen hatte das Personal daraufhin die Räumung des Marktes veranlasst. Der Mann kam schließlich in Untersuchungshaft. (Siehe Pressemeldung vom 21.11.2019)

