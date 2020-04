Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ast stürzt auf Pkw

Lengefeld (ots)

Der 57-jährige Fahrer eines Lkw befuhr am Donnerstag, gegen 8.50 Uhr, die Landstraße 2035 aus Richtung Lengefeld in Richtung der Bundesstraße 247. Dabei touchierte der Lkw einen Ast, welcher über der Fahrbahn hing. In weiterer Folge brach der Ast und fiel auf den dahinter fahrenden Citroen. Verletzt wurde niemand. Der Ast beschädigte die Windschutzscheibe des Pkw derart, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Baumreste zu beseitigen.

