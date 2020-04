Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Günterode (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagmorgen. Der Fahrer eines Kleintransporters befuhr kurz nach 7.30 Uhr die Landstraße aus Richtung Günterode in Richtung Berlingerode. Als der 57-Jährige einen vor ihm fahrenden Lkw überholte, kam der Kleintransporter zu weit nach links. In Folge dessen geriet das Fahrzeug ins Schleudern und touchierte den daneben befindlichen Lkw. Ebenfalls beschädigt wurde ein weiteres Fahrzeug, welches unmittelbar hinter dem Kleintransporter gleichfalls den Lkw überholen wollte. Zur genauen Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auf der Strecke kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen. Kurz nach 9 Uhr war die Landstraße 1009 wieder frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell