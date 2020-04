Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend ereignete, ermittelt die Polizei. Eine Autofahrerin hatte ihren VW gegen 20 Uhr in einer Parklücke in der Rautenstraße abgestellt. Als sie nur 25 Minuten später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Außenspiegel ihres Fahrzeuges beschädigt war. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen. Zurück blieb vom Verursacherfahrzeug jedoch ein abgerissener Seitenspiegel. Dieser wurde sichergestellt. Demnach könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Ford gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

