Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto prallt in Leitplanke

Rottleben (ots)

Am Mittwoch endete die Fahrt eines 34-Jährigen in der Leitplanke. Er war mit seinem VW gegen 16.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Bad Frankenhausen und Rottleben unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor und mit der Schutzplanke kollidierte. Laut eigenen Aussagen wollte er eine Biene aus seinem Auto scheuchen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden.

