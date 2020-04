Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verschwundener Nissan wieder aufgetaucht - Polizei ermittelt gegen 38-Jährige

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag verschwand ein silberfarbener Nissan Micra von einem Grundstück in der Felchtaer Straße. Die Polizei bat die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Am Mittwochmorgen ist das Fahrzeug wieder aufgetaucht. Zeugen berichteten von einer Autofahrerin, die in Mühlhausen auf einem Parkplatz schwankend aus einem Fahrzeug gestiegen sei. Die hinzugerufenen Polizisten stellten schließlich fest, dass es sich bei dem Fahrzeug um den gesuchten Nissan handelt. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu einer 38 Jahre alten, polizeibekannten Frau. Sie stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen sie wird nun ermittelt. Das Auto konnte wieder an den Eigentümer übergeben werden.

