Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nissan gestohlen - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag entwendeten Unbekannte zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr einen silberfarbenen Nissan Micra. Der Pkw war während dieser Zeit auf einem Grundstück in der Felchtaer Straße abgestellt. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen UH-B289 angebracht. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell