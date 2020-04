Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flammen auf Balkon

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag brach kurz nach 14 Uhr auf einem Balkon in der Karl-Liebknecht-Straße ein Feuer aus. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Der Mieter der betroffenen Wohnung blieb unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Müllsäcke auf dem Balkon in Brand geraten. Ursächlich war wohl eine unsachgemäß entsorgte Zigarette. Durch das Feuer wurde die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mindestens 5000 Euro.

