Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeige nach Verkehrsunfall

Heldrungen (ots)

Ein Rollerfahrer war am Dienstag, kurz nach 21 Uhr, auf der Langen Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In weiterer Folge stieß er seitlich mit dem entgegenkommenden Audi eines 38-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22 Jahre alte Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell