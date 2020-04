Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontscheibe eingeschlagen - Mann kommt in Gewahrsam

Bad Langensalza (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann musste am Dienstagabend in Polizeigewahrsam genommen werden. Zeugen hatten beobachtet, wie er gegen 22 Uhr die Frontscheibe eines abgestellten Autos am Kornmarkt eingeschlagen hatte. Als sie den Mann darauf ansprachen, ergriff er zunächst die Flucht. Schließlich konnten sie ihn stellen, wo er sie mit einem Messer bedroht haben soll. Die hinzugerufenen Polizisten führten mit dem Mann einen Alkoholtest durch. Dieser ergab über 1,5 Promille. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Am frühen Mittwochmorgen wurde der 28-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

