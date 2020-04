Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Artern (ots)

Einbrecher machten sich am vergangenen Samstag, 11. April, auf dem Gelände einer Edelstahlbeizerei in der Otto-Brünner-Straße zu schaffen. Die Unbekannten brachen das Zufahrtstor zum Gelände auf und öffneten gewaltsam mehrere Baucontainer. Daraus erbeuteten die Täter Werkzeugzubehör und Kupfer. Ersten Ermittlungen zufolge nutzten die Unbekannten ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind am Ostersamstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Firmengeländes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

