Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped aus Kellerparzelle gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Dienstagvormittag wurde der Diebstahl eines Mopeds festgestellt. Das Fahrzeug war in der Kellerparzelle eines Wohnhauses in der Hohekreuzstraße abgestellt. Der oder die Täter durchtrennten gewaltsam das Schloss, mit dem das Moped gesichert war. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell