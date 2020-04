Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien iom Stadtgebiet verursachen enormen Schaden, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen, die Hinweise zu verschiedenen Beschädigungen in der Nordhäuser Innenstadt geben können. Von Samstag, 4. zum Sonntag, 5. April beschmierten Unbekannte den Eingang der Stadtinformation am Kornmarkt mit der Aufschrift Leavenoonebehimd 161. An der Stadtmauer bei der Wassertreppe fanden sich neben 400 1G1 weitere Schmierereien. Insgesamt entstanden 4750 Euro Schaden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960.

