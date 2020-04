Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen und Holz in Lagerhalle entzündet

Nordhausen (ots)

Im Nordhäuser Ortsteil Himmelgarten brannte es am Montag, gegen 14.30 Uhr, in einer ungenutzten Lagerhalle. Dort fingen gelagerte Reifen und Holz Feuer. Ersten Ermittlungen zufolge haben Kinder möglicherweise in der Lagerhalle gezündelt. Die Ermittlungen dauern an.

