Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blumenkasten entzündet sich selbst

Sollstedt (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 15 Uhr in einer Wohnung in der Straße An der Heimatstube zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge entzündete sich ein Blumenkasten, der hinter einem Fenster von der Sonne beschienen wurde, selbst. Durch das Feuer wurden das Fenster und Teile der Holzfassade beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

