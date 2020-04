Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatz in Industriegebiet beendet

Schlotheim (ots)

Bezüglich des Einsatzes, der seit Dienstagmorgen in einem Industriegebiet in Schlotheim stattfand, kann nun Entwarnung gegeben werden.(siehe Pressemeldung vom 14.04.2020, 08:24 Uhr) Der Einsatz ist beendet. Von der giftigen Substanz, die sich in dem Behälter befindet, geht keinerlei Gefahr aus. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell