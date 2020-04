Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei- und Feuerwehreinsatz in Industriegebiet

Schlotheim (ots)

Gegenwärtig befinden sich Polizei und Feuerwehr im Industriegebiet in Schlotheim im Einsatz. Am Dienstag wurde kurz nach 6.30 Uhr bekannt, dass ein in einem Gebäude befindlicher Behälter aufgrund einer chemischen Reaktion unter Druck stehen soll. In dem Behälter befindet sich eine giftige Substanz. Aufgrund dessen kommt es gegenwärtig zur Sperrung der Neuen Straße und der Straße An der Mühle. Es wird nachberichtet.

