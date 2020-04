Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigaretten aus Supermarkt gestohlen

Nordhausen (ots)

Bislang Unbekannte sind am Montagabend gewaltsam in einen Supermarkt in der Halleschen Straße eingedrungen. Gegen 21 Uhr löste der Alarm des Marktes aus. Der oder die Täter hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen, die den Einbruch möglicherweise bemerkt haben oder Hinweise zu dem oder den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

