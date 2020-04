Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Heiligenstadt (ots)

Am 12.04.2020 gegen 20:10 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Audi die B 247 von Beinrode nach Leinefelde. Etwa in der Mitte der Strecke wechselten zwei Rehe über die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit einem der Tiere zusammen. Dabei wurde das Reh getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500,-EUR

Am 12.04.2020 gegen 20:05 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines PKW VW von der Birkunger Straße in Dingelstädt nach links in das Steinufer abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Mopedfahrer und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurde der Mopedfahrer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500,- EUR

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell