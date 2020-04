Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden an Apotheke

Wiehe (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am 11.04.2020 in der Zeit zwischen 01:55 und 02:10 Uhr die Notdienstanlage am Briefkasten der Ranke-Apotheke in Wiehe beschädigt. Es handelte sich beim Täter um eine erwachsene, männliche Person. Der Sachschaden wird auf ca. 4500,-EUR geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Täter machen können, sind hiermit aufgerufen sich bei der Polizei in Artern oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Wem ist in der fraglichen Zeit in der Leopold-Ranke-Strasse der Mann oder sein Verhalten aufgefallen?

