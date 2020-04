Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch

Artern (ots)

Ein Unbekannter versuchte in der Zeit zwischen 28.03. und 11.04.2020 in Artern, Am Hahnenstein in eine Garage einzubrechen. Die Hebelversuche an der Tür scheiterten und man verließ ohne Beute den Ort. Jedoch entstand 100,-EUR Sachschaden am Tor.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen zur Tat nimmt die Polizei in Artern entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell