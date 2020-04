Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Geisleden (ots)

Der Fahrer eines PKW Skoda stiem am 11.04.2020 gegen 22:00 Uhr auf der Fahrt von Kreuzebra nach Geisleden mit einem über die Fahrbahn wechselnden Reh zusammen. Dabei wurde das Tier getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca.4000,-EUR.

Am 11.04.2020 gegen 16:15 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Skoda die B 247 von Ferna in Richtung Worbis als vom Anhänger eines vorausfahrenden PKW Kies herabfiel und die Windschutzscheibe des PKW beschädigte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,-EUR

