Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein nicht alltäglicher Wildunfall

Bad Frankenhausen (ots)

Am 10.04.2020 gegen 21:10 Uhr befuhr ein Pkw VW Passat die Landstraße von Rottleben kommend in Richtung Bad Frankenhausen. Kurz vor Bad Frankenhausen wechselten zwei Rehe von links über die Fahrbahn, wobei eines der Rehe in die linke Fahrzeugseite des VW Passat sprang. Am Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden von rund 4000,- Euro.

Das verletzte Reh flüchtete auf das angrenzende Feld und kam dann aber sofort wieder zurück auf die Fahrbahn gelaufen. Hier kollidierte das Reh mit einem nachfolgenden Pkw Ford Mondeo und verstarb letztendlich. Am Pkw Ford Mondeo entstand ein Sachschaden von rund 1000,- Euro.

