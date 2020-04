Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau nach Sturz vom Balkon schwerst verletzt - die Kriminalpolizei ermittelt

Sollstedt (ots)

Eine 35-jährige Frau stürzte in der Nacht von Donnerstag zum Freitag vom Balkon ihrer Wohnung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Thälmann-Straße und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Ein Zeuge fand die Verletzte gegen 1.30 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes aufgenommen. Am Nachmittag soll der 36-jährige Lebensgefährte zum Geschehen befragt werden. Noch ist völlig offen, wie die Frau vom Balkon gestürzt ist.

