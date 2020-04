Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Toba (ots)

Zu einem Wildunfall wurde die Polizei am 09.04.2020 gegen 13:30 Uhr auf die L 1033 zwischen Toba und Dietenborn gerufen. Der Fahrer eines Pkw Opel Corsa befuhr die Ortsverbindungsstraße von Toba kommend, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links queren wollte. Der Fahrer des Pkw konnte eine Kollision mit dem Reh nicht verhindern. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, dass Reh verstarb an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

