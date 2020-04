Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzunfall

Greußen (ots)

Am Donnerstag den 09.04.2020 gegen 12:39 Uhr wurde die Polizei in Sondershausen über einen Parkplatzunfall vor dem EDEKA-Markt in Greußen informiert. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrer eines Pkw VW Golf rückwärts aus seiner Parklücke ausparkte und hierbei den hinter ihm befindlichen Pkw VW Golf einer Fahrerin mit seiner Anhängerkupplung schädigte. Der VW Golf des Fahrers blieb unbeschädigt, am Pkw Golf der Fahrerin kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell