Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Sonne geblendet

Worbis (ots)

Mit einem Verkehrszeichen kollidierte am Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, ein Autofahrer in der Franz-Weinrich-Straße- Der 81-Jährige wollte vom Kreisverkehr aus auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes fahren. Hierbei blendete ihn, seinen Angaben zufolge, die Sonne derart, dass er das Verkehrszeichen übersah. Am Schild und dem Hyundai des Mannes entstand nicht unerheblicher Schaden.

