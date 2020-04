Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter widerrechtlich genutzt

Bischofferode (ots)

Polizisten wurden am Mittwochabend, gegen 21.15 Uhr, in Bischofferode auf einen E-Scooter aufmerksam, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Für den Scooter lag keine Betriebserlaubnis vor und die 19-jährige Nutzerin stand unter dem Einfluss von Drogen. Sie musste mit zur Blutentnahme, der Scooter wurde sichergestellt. Die Beamten erstatteten Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell