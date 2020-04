Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einparken mit Folgen

Sondershausen (ots)

Pech beim Einparken hatte eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag. Sie wollte mit ihrem Daimler auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Frankenhäuser einparken. Dabei überfuhr sie eine Grünfläche, schob eine Europalette zur Seite, ehe ein Metallriegel die Fahrt stoppte. Der bohrte sich in die Fahrzeugfront. Die 39-Jährige kam mit dem Schrecken davon, der Sachschaden ist mit ca. 200 Euro auch eher gering.

