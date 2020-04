Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gaststätte gescheitert

Herbsleben (ots)

Zwischen Dienstag, 7. April und Mittwoch, 8. April, versuchten Unbekannte in die Ratsschenke, in der Hauptstraße, über die Hintertür einzubrechen. Sie beschädigten den Türrahmen, gelangten aber nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden.

