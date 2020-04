Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Signal eines geklauten E-Scooters überführt den Dieb

Mühlhausen, Göttingen (ots)

Mit einem geklauten E-Scooter war am Mittwochmorgen ein 55-jähriger Mühlhäuser unterwegs. Der Diebstahl flog auf, da der Eigentümer des Scooters, ein Carsharing Unternehmen in Göttingen, das Signal des gestohlenen Elektrofahrzeuges verfolgen konnte. In Mühlhausen endete das Signal. Durch Zeugenhinweise kamen die hinzugerufenen Polizisten auf den nun Tatverdächtigen. Warum und ob er das Fahrzeug in Göttingen geklaut hat, ist noch unklar. Das Carsharingunternehmen erhielt seinen Scooter zurück.

