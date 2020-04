Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schutzausrüstungen bei Einbruch in Physiotherapie gestohlen

Nordhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Mittwoch in die Räume einer Physiotherapie am Grimmel ein. Neben einem Computer hatten es der oder die Einbrecher vorallen auf Mundschutz und Handschuhe abgesehen. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

