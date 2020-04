Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet, zwei Autofahrer verletzt

Kleinfurra (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Kleinfurra wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Gegen 9.15 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau in einem Renault Twingo die Landstraße von Wolkramshausen kommend in Richtung Sondershausen. An der Kreuzung zur Kolonie kam es zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, dessen 35-jähriger Fahrer, von der Kolonie kommend, den Kreuzungsbereich in Richtung Rüxleben befuhr. Er krachte in die Beifahrerseite des vorfahrtsberechtigten Twingo. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Rettungshubschrauber war vorsichtshalber angefordert worden, konnte aber ohne Verletzte wieder abfliegen. Knapp zwei Stunden später krachte es erneut in der Kolonie. Beim Verlassen eines Parkplatzes kollidierten zwei Pkw. Hier blieb es bei Sachschäden.

