Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verunglückter Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Marolterode (ots)

Ein 31-jähriger Motorradfahrer musste am Dienstagabend, nach einem Unfall in Marolterode, schwer verletzt, ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befuhr gegen 22.15 Uhr die Hauptstraße. In einer Kurve verlor er die Kontrolle, kam von der Straße ab und stürzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verunglückte keinen Führerschein besitzt und vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme soll das nun klären. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Auch der 49-jährige Halter der Suzuki muss sich strafrechtlich verantworten. Er ließ den 31-Jährigen ohne Fahrerlaubnis sein Motorrad fahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell