Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

Heuthen (ots)

Auf der Straße zwischen Heuthen und Wachstedt stießen am Montagnachmittag ein Motorrad und ein Pkw zusammen. Der 62-jährige Motorradfahrer aus Hessen war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem Opel Vectra kollidiert. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

