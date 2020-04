Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit Auto im Krankenhaus

Ilfeld (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, kollidierte ein jugendlicher Mopedfahrer in der Schröderstraße mit einem Citroen Berlingo. Der Mopedfahrer wollte von der Straße Im Burggarten auf die Schröderstraße auffahren. Hierbei übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto und fuhr in die Fahrerseite. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

