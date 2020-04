Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vollsperrung nach Unfall, zwei Kinder verletzt

Hüpstedt (ots)

Die Landstraße zwischen Niederorschel und Hüpstedt musste am Montagmittag kurzzeitig vollgesperrt werden. Gegen 11 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Mazda am Abzweig nach Rüdigershagen nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford. Zwei Kinder, die in den Unfallautos saßen, wurden leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrer blieben unverletzt, deren Autos mussten abgeschleppt werden. Nach einer knappen Stunde war die Unfallstelle wieder frei.

