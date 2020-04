Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsinsel übersehen

Nordhausen (ots)

Von der tiefstehenden Sonne wurde am Montagmorgen ein 67-jähriger Autofahrer in Nordhausen geblendet. Der Mann aus dem Südharz befuhr gegen 7 Uhr mit seinem Golf die Hesseröder Straße aus Richtung An der Salza in Richtung Straße der Genossenschaften. Hierbei übersah er die Verkehrsinsel und stieß gegen zwei Verkehrszeichen. Der Mann blieb unverletzt. Die Verkehrszeichen und sein Auto wurden erheblich beschädigt.

