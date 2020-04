Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baufahrzeug auf Baustelle von Dieben heimgesucht

Dachrieden (ots)

Am zurückliegenden Wochenende verschwanden aus einem Bohrgerät auf einer Baustelle an der B 247 bei Dachrieden zwei Handfunkgeräte und eine Handyhalterung. Außerdem zapften der oder die Diebe 50 Liter Dieselkraftstoff ab. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

