Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 6.10 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Langensalzaer Landstraße in Richtung Bad Langensalza. An der Einfahrt zur Tankstelle stieß der Mann mit einem Audi A 3 zusammen. Dessen 54-jährige Fahrerin war vor dem vorfahrtsberechtigten Krad nach links abgebogen und hatte das Motorrad übersehen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann ins Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Zur Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden.

