Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbelehrbare Autofahrer

Mühlhausen (ots)

In der Langensalzaer Landstraße kontrollierten Polizisten am Sonntagnachmittag einen Autofahrer in seinem Passat. Der 20-Jährige war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und unbelehrbar. Er wurde in diesem Jahr schon viermal beim Autofahren erwischt. In der Brunnenstraße kontrollierten Polizisten einen Peugeot Boxter, an dem die Plaketten an den Kennzeichen abgekratzt waren. Das Fahrzeug war nicht mehr zugelassen. Gegen den 34-jährigen Fahrer wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell