Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt, die Polizei sucht Zeugen

Bad Frankenhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Sonntag, in Bad Frankenhausen. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein unbekannter Radfahrer mit seinem Pedelec den Radweg in der Esperstedter Straße aus Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Einfahrt zur Panoramastraße kollidierte der Unbekannte mit einem 3-jährigen Mädchen, das kurz zuvor aus seinem Buggy herausgesprungen war. Der Radfahrer stürzte. Der Vater des Kindes schickte den Radfahrer weiter, in der Annahme, seine Tochter sei unverletzt. Der unbekannte Mann fuhr in Richtung Esperstedt davon. Erst später entdeckte der Vater Verletzungen am Kopf des Kindes. Ein Rettungswagen brachte die 3-Jährige ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere wird der beteiligte Radfahrer, der ebenfalls verletzt sein müsste und eine gelbe Oberbekleidung zum Unfallzeitpunkt trug, gebeten, sich bei der Polizei in Artern zu melden. Hinweise werden über die Telefonnummer 93466/3610 entgegengenommen.

