Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schutzplanke bei Unfall beschädigt

Nordhausen (ots)

Ca. 30 Meter Schutzplanke beschädigte ein Autofahrer am Sonntagabend an der Straße zwischen Rodishain und Stempeda. Der 20-Jährige kam mit seinem Mitsubishi in einer Kurve von der Straße ab und touchierte die Planke. Er hinterließ ca. 6500 Euro Schaden. Sein Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

