Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden nach Garagenbrand, auch Autos zerstört

Bad Tennstedt (ots)

In Bad Tennstedt richtete ein Feuer in der Nacht zum Montag einen Schaden von ca. 15000 Euro an. Gegen 1 Uhr geriet in der Bahnhofstraße eine Garage in Brand. Die Flammen griffen auf eine weitere Garage über, in der ein Pkw abgestellt war. Dieser und fünf weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe wurden zum Teil erheblich beschädigt. Die Garagen brannten ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache sind noch keine Aussagen möglich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

