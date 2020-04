LPI-NDH: Täter nach Einbruch verletzt

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Am Samstag nahmen die Beamten der Polizei Nordhausen gleich zwei Anzeigen wegen Einbruch in Gartenhäuser in Heringen entgegen. Bei einem Tatort wurde eine Scheibe zerstört, wobei sich der Täter verletzte, mutmaßlich an der Hand. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

