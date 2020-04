Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer flüchtet

Mühlhausen (ots)

Am Samstagnachmittag befand sich ein Funkwagen auf Streifenfahrt in Diedorf. Die Beamten beabsichtigten ein Kleinkraftrad Simson S 51, welches mit zwei männlichen Personen besetzt war, zu kontrollieren. Der 17jährige Fahrer ,samt 13jährigem Sozius, bemerkte den Funkwagen und versuchte sich durch Beschleunigen und Fahrt über einen Feldweg in Richtung L 1019 der Kontrolle zu unterziehen. In der Ortslage Diedorf befuhr der 17jährige die Kreuzung Kirchrainstraße/ Zum Steinacker. Dieser bog in eine enge Gasse ein, in welcher sich ein Mann mit zwei spielenden Kindern befand. Der Mann konnte die Kinder noch zur Seite ziehen. In der weiteren Nacheile konnten der 17- und 13jährige auf einem Feld gestellt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, insbesondere der Mann mit den zwei Kindern, werden gesucht.

